Tavşanlı'da Trafik Kazası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.B.T. idaresindeki 43 UV 928 plakalı otomobil, Tunçbilek Caddesi Kulüp Sokağı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Fidan'a (92) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Fidan ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan kurtarılamadı.