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Tavşanlı Höyük, Türkiye'de Yılın En Önemli Arkeolojik Keşfi Seçildi - Son Dakika
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Tavşanlı Höyük, Türkiye'de Yılın En Önemli Arkeolojik Keşfi Seçildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Tavşanlı Höyük'te yaptığı kazı çalışmalarıyla 2023 yılında Türkiye'de yılın en önemli arkeolojik keşfi seçildi. Kazılarda bulunan 4 bin yıllık iki insan iskeleti ve korunmuş insan derisi, Tavşanlı Höyük'ün önemini artırdı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibi tebrik etti.

Tavşanlı Höyük, Türkiye\'de Yılın En Önemli Arkeolojik Keşfi Seçildi
03.01.2024 - 16:17,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünün Tavşanlı Höyük'te yaptığı kazı çalışmalarının 2023 yılında Türkiye'de yılın en önemli arkeolojik keşfi seçildiği bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fidan tarafından 2021 yılından bu yana sürdürülen Kütahya Tavşanlı Höyük kazısı çalışmasının ulusal bir gazete tarafından düzenlenen ve arkeoloji uzmanları ile arkeoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin kişilik seçici kurulun görüşüne sunulan Tavşanlı Höyük kazılarında bulunan yaklaşık 4 bin yıllık iki insan iskeleti, Türkiye'de yılın en önemli arkeolojik keşifleri içerisinde gösterildiği kaydedildi.

Yaklaşık 3 yıldır kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük'ün, 2022 yılında da aynı listede hançer ve mühür buluntularıyla üçüncü olduğu belirtilen açıklamada, "Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında Türkiye'de sadece iki adet insan beyni bulunmuştu. 2023 yılında Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda beyni ve derisi korunmuş şekilde bulunan insan kalıntılarıyla Tavşanlı Höyük en önemli arkeolojik keşifler listesinde ikinci sırada yer aldı. İnsan derisi ise ilk kez Tavşanlı Höyük Kazılarında bulunmuş oldu." ifadelerine yer verildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
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