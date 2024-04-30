Tavuk Eti İhracatı Sınırlanacak, Fahiş Fiyat Artışına Cezalar Verildi

Güncel

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatındaki artışı önlemek amacıyla tavuk eti ihracatının 1 Mayıs'tan 31 Aralık 2024'e kadar sınırladırıldığını duyurdu. Ayrıca fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 8 üretici firmaya idari para cezası verildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Türkiye'nin, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturduğu ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkardığı kaydedildi.

"OLAĞAN FİYATLAMA DAVRANIŞLARI BOZULDU"

Buna bağlı olarak, Türkiye'de muhtelif ürünler ile birlikte kümes hayvancılığı ürünlerinin de 2023 Mayıs ayında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'e alındığı hatırlatılan açıklamada, "Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimlerinin analiz, iç ve dış talepte muhtemel senaryoların titizlikle tetkik edildiği belirtilen açıklamada, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerildiği anlatıldı. Bu çerçevede üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir. Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir."

Açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Diğer taraftan, tavuk eti ürünleri satışlarındaki fiyat artışlarının 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında incelenmek üzere 1 Ekim 2022 - 31 Ekim 2023 tarihleri dönemini kapsayacak şekilde 16 üretici firmaya Ticaret Bakanlığı müfettişlerince denetimler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezaları verildiği kaydedildi.

"KARARLILIKLA DENETİM ARAÇLARINA BAŞVURACAK"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak, son dönemde tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin şikayet başvuruları sebebiyle, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 16 firma hakkında Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince denetimlere geçtiğimiz günlerde yeniden başlanmıştır. Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından da 4 Ocak 2024 tarihinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında açılan soruşturmanın gerekli idari para cezaları ile sonuçlandırıldığı ve ilgili firmalara 26 Nisan 2024 tarihinde tebliğ edildiği öğrenilmiştir.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili resmi kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışarak, ülkemizin tarım ürünleri politikaları ve muhtelif gıda ürünlerinin iç ve dış ticaretinde yapılan düzenlemelerin temel amaçları; dünyada ortaya çıkan yeni eğilimler de dikkate alınarak, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması; önceliğimiz olarak yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının sağlanmasıdır.

Önümüzdeki dönemde de, Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili devlet kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanımızda bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacaktır."