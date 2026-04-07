Tavuk Eti Tüketimi Artarken Üretim ve İhracat Zorlukları Büyüyor

Dünyada uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olması nedeniyle tavuk eti temel bir gıda maddesi haline geliyor. Küresel kişi başı tüketim 17 kiloyu aşarken, Türkiye'de bu rakam 25 kilograma ulaştı. Gelişmiş ülkelerde ise tüketim 40-45 kilogram bandına çıkarak kırmızı eti geride bıraktı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, sektörün geleceğine dair kritik uyarılarda bulundu.

Sezer, tüketim alışkanlıklarındaki değişime dikkat çekerek, Brezilya, Japonya ve Çin gibi ülkelerde 40 kilonun üzerinde tavuk eti tüketildiğini belirtti. Türkiye'de ise üretim artırılmazsa fiyatların yükseleceğini ve ithalatın pahalı olacağını vurguladı. Önümüzdeki 5-10 yılın planlanması gerektiğini, üretimi artırmak yerine ihracat kapılarının açılıp kapandığını ifade etti. Türkiye'de kişi başı tüketimi 1 kilo artırmak için 500 bin metrekare kümes gerektiğini, bu nedenle uzun vadeli planlama yapılması zorunluluğunu dile getirdi.

Hayvancılıkta kırmızı et, süt ve balık gibi alanlarda uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, devletten beklentilerinin çiftçilere kümes kurulumu için destek verilmesi olduğunu belirtti. IPARD gibi fonların bu alana yönlendirilebileceğini söyledi. Kümes olmadan üretimi artırmanın mümkün olmadığını, dünyada tavuk eti tüketiminin 40-45 kilograma ulaştığını ve kırmızı eti geçtiğini ekledi.

Sektördeki fiyat artışlarına da değinen Sezer, maliyetlerin arttığını ve şirketleri zarar noktasına getirdiğini belirtti. İşçilik, yakıt, lojistik ve hammadde kalemlerindeki yükselişin %20'lik bir zammı zorunlu kıldığını ifade etti. Girdi fiyatlarındaki artışları örneklerle açıkladı.

9 Şubat 2026'da yürürlüğe giren ihracat yasağını değerlendiren Sezer, bu durumun BAE ve Japonya gibi stratejik alıcılarla ilişkileri zedelediğini savundu. Yasağın sürmesi halinde arzın kısıtlanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Adana'da meydana gelen ve Türkiye üretiminin %5'ini gerçekleştiren bir fabrikanın yanmasının sektör için büyük bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi.