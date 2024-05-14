Tavuk Karası Hastalığıyla Mücadele Eden Adamın Tedavi İsteği - Son Dakika
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Tavuk Karası Hastalığıyla Mücadele Eden Adamın Tedavi İsteği

Gaziantep'te yaşayan Hasan Hüseyin Güneş, tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalık nedeniyle gündüz az gören, gece hiç göremeyen Güneş, tedavi olmak istiyor. Ailesini kaybeden ve sokaklarda kalan Güneş, tedavi için Kayseri ve Ankara'da bulunan göz hastanelerine gitmek istiyor ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviyi yaptıramıyor.

14.05.2024 22:39
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Tavuk karası hastalığı hayatını kararttı: Gündüz az görüyor, gece hiç görmüyor

Talihsiz adam tedavi olmak istiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele eden Hasan Hüseyin Güneş gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Hastalığı nedeniyle gündüz az gören, gece hiç görmeyen Güneş, tedavi olarak sağlığına kavuşmak istiyor.

Gaziantep'te ailesini kaybeden, eşiyle de 11 ay önce ayrılıp 2 çocuğuyla beraber sokaklarda kalmaya başlayan Hasan Hüseyin Güneş, tavuk karası adı verilen ve halk arasında "gece körlüğü" olarak da bilinen genetik bir göz hastalığına yakalandı. Yakalandığı hastalık nedeniyle zor günler geçiren, gündüz çok az gören, gece ise hiç göremeyen Güneş, tedavi olarak amansız hastalığın pençesinden kurtulmak istiyor.

Gündüz az görüyor, gece hiç görmüyor

Ailesini kaybettiğini ve çocuklarıyla beraber sokaklarda kaldığını söyleyen Hasan Hüseyin Güneş, "Annem kan kanseriydi ve 7 yıl önce kaybettim. Babam ise 2,5 yıl önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ben ise 11 ay önce eşimden ayrıldım. Ben 2 yıldır tavuk karası adı verilen göz hastalığıyla mücadele ediyorum. 2 çocuğumun velayeti bende, diğer 2 çocuğum ise annesinde kalıyor. Benim şuan kalacak yerim olmadığı için diğer çocuklar da annelerinin yanında kalıyor. 2 yıl önce başlayan göz hastalığım sebebiyle şuan yüzde 92 görme kaybım mevcut. Şuan ben sokaklarda kalıyorum" dedi.

"Tedavisi Kayseri'de ve Ankara'da var"

Yaşadığı hastalığı anlatan ve akrabalarından da bu hastalık sebebiyle görme kabiliyetini kaybedenlerin olduğunu söyleyen Güneş, tedavi olmak istediğini söyledi. Tedavi için destek isteyen ve hastalığın Kayseri ile Ankara'da tedavi edilebildiğini belirten Güneş, "Yüzde 92 görme engelim olduğu için gidecek yerim yok. 2 ablam var onlarla irtibat halindeyim. Gözümdeki rahatsızlık tavuk karası. İrsi bir hastalıktır. Aileden gelen bir şey. Babamın dedesi ve amcamızın oğlu bu hastalık sebebiyle göremez hale geldi. Bu hastalığın tedavisi daha önce yokmuş ama şuan yeni yeni başlamış. Kayseri'de ve Ankara'da göz hastaneleri var, oralarda tedavisi mevcutmuş. 200 bin ve 250 bin TL para istiyorlar. Bu kadar büyük bir tutar gittiğinden dolayı imkanlarım elverişli olmadığı için tedaviyi yaptıramıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kayseri, Ankara, Güneş, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk Karası Hastalığıyla Mücadele Eden Adamın Tedavi İsteği - Son Dakika

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