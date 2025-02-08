Tavuklar için soba kurdu

Güncel

Bu tavuklar gerçekten geziyor...Tavukları üşümesin diye aracına odun sobası kurdu

Konya'da "gezen tavuk" olsun diye otomobiliyle tavuklarını gezdiren esnaf, havalar soğuyunca otomobilin içine odun sobası kurdu, araçtan çıkan boruyu gören dönüp bir daha bakıyor

KONYA - Konya'da yumurtacılık yapan vatandaş, müşterilerine giderken 'gezen tavuk' olması için otomobili ile gezdirdiği tavuklarının üşümemesi amacıyla içerisine odun sobası kurdu. Fark edenin dönüp bir daha baktığı otomobil içerisindeki tavuklar hem müşteri geziyor hem de yumurtluyor.

Konya'da müşterilerinin doğal yumurta talebi üzerine arka koltuğunu söktüğü eski otomobiliyle köylere giderek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, köylerden satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak, tavukların otomobilde yumurtladığı yumurtalardan memnuniyet oluşunca da tavukları aracında gezdirmeye başladı. Dükkanından gruplara ayırdığı tavukları otomobile taşıyan Kasalak, gezinin ardından tavukları tekrar dükkanına taşıyor, araçtaki yumurtaları viyola yerleştiriyor. Kasalak'ın çocukları da boş zamanlarında babalarına yardım ediyor. Kasalak, kış aylarında da otomobili ile tavuklarını gezdirmeye devam etmek için araç içerisine mini odun sobası kurdu.

"Kuyumculukla başlayan serüvenim buraya kadar uzandı"

Hazırladığı sistemi tavuklarının üşümemesi için geliştirdiğini anlatan yumurtacı Mehmet Kasalak, "Benim asıl mesleğim kuyumculuk ama ben kuyumculuk mesleğinde tezgahı veya dar alanı sevmiyorum. Ben hayvanları çok seviyorum, hayvanlarla gezmeyi, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Kuyumculukla başlayan serüvenim buraya kadar uzandı. Benim gece ve gündüzüm hayvanlarla geçiyor. Öncelikle kimse hayallerinden vazgeçmesin. Bu alan benim için bir hayaldi, gerçek oldu. Tavuklarımı gezdirdiğim aracın içerisine soba kurma fikri de yine tavuk almak için bir köye gitmiştim, hayvanlarımı da götürdüm gezsin diye ama oradan gelirken üşüdük. Arabanın ısıtıcısı da pek çalışmıyordu. Bu aklıma geldi. Hem üzerinde çayımı demliyorum hem de ısınıyoruz. Hayvanlar da memnun ben de memnunum" dedi.

"Hiçbir zaman hayallerimde sınır tanımıyorum"

Tavuklarıyla her gün gezintiye çıkan ve vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığına dikkat çeken Kasalak, "Herkes şaşırıyor bunu gördükçe. Hatta 'yapmadığın bir bu kalmıştı' diyorlar ama ben bunu da yaptım artık. Ben seviyorum hayvanlarımı. Sevdiğim için de hiçbir zaman hayallerimde sınır tanımıyorum. Önemli olan hayallerimi gerçekleştirmek. Vatandaşlar dumanı görünce yangın var diye kornaya basıyorlar, bana el sallıyorlar, gülenler oluyor. Genelde ise beni bildikleri için el sallayıp gülüyorlar. Hem hayvanlarım hem de benim için güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Gençlere de hayvanlarla vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Kasalak, "Benim yaşım 40, hiçbir kötü alışkanlığım yok. Sigara dahi içmiyorum. O da hayvanlarım sayesinde oldu. Ben hayvanlarımla vakit geçirdiğim için ekstra kafamı bir şeylere yormadım. Gençlerden isteğim, hayvanlarla vakit geçirsinler. Yani boş zamanlarını hayvanlara ayırırlarsa kendilerine bir uğraş olur. Bunun faydasını çok görecekler" şeklinde konuştu.

"İlk gördüğümde çok şaşırdım"

Mehmet Kasalak'ın tavukları için kurduğu soba fikrini beğenen müşterisi Ali Osman Gezginç, "Ben bu yöntemi çok iyi buldum gerçekten. Mehmet'ten böyle bir şey beklemiyorduk ama güzel oldu. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Çevremdekilere de beğenerek anlatıyorum. Sosyal medyada da görüyorum, çok hoşumuza gidiyor" dedi.

Mehmet Kasalak'ın kendilerini şaşırttığını anlatan Emre Küçükbüğrü, "Bizi çoğu zaman şaşırtıyor. Onunla güzel vakit geçiyor. Onu izliyoruz, bu tür olayları garibimize gidiyor, komik oluyor. Etrafımıza da anlatıyoruz. Sosyal medyada da izliyoruz, hoşumuza gidiyor. Ben daha önce sosyal medyada da görmedim, ilk defa bu şekilde görüyorum. Buraya gelenler de hayretle bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir insan hayvanlarına ancak bu kadar bağımlı olabilir"

Kasalak'ın dükkan komşusu Ömer Karagöz ise, "Mehmet beyin bu fikirleri bizi şaşırtıyor gerçekten. Benim düşüncem tavukları için bu tür bir şey yapan tek diye düşünüyorum. Gezen tavukçuluk yapar, istediği yere çok rahat gider gelir. Kışın da üşümesin diye hayvanlar sıcacık vaziyette gider gelir. Onlarla beraber içeride bulunan kişiler de ısınır. Yani bir insan mesleğine ve hayvanlarına ancak bu kadar bağımlı olabilir, bunun başka ötesi yok" diye konuştu.