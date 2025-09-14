TAYAD'lı 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
TAYAD'lı 6 Kişi Gözaltına Alındı

14.09.2025 19:01
CHP mitingine katılan TAYAD üyeleri pankart nedeniyle gözaltına alındı, halk tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP'nin Ankara Tandoğan'da düzenlediği miting için gelen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nden (TAYAD) 6 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak isteyen TAYAD'lılar, taşıdıkları pankart nedeniyle alana alınmadı. "Ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz'ın talepleri kabul edilsin. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın" yazılı pankart taşıyan grup, alana girişleri engellenince bir süre slogan attı. Ardından polis ekipleri grubu çembere aldı. Basının görüntü almasını engellemek amacıyla polisler kalkanlarını kaldırdı. Müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı uygulamasına mitinge katılan vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

