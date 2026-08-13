Taybe'deki Hristiyanlar Göçe Zorlanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Taybe köyünün sakinleri, İsrail'in askeri kısıtlamaları ve radikal İsrailli grupların artan saldırıları nedeniyle göçe zorlanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki kadim yerleşimlerden Taybe, Filistinli Hristiyanların çoğunlukta olduğu köylerden biri olarak öne çıkıyor.

Son olarak 2017'de yapılan nüfus sayımına göre 1300'den fazla kişinin yaşadığı Taybe'nin adının, Selahaddin Eyyubi tarafından verildiği rivayet ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli radikal grupların günlük saldırılarına maruz kalan Taybe, 9 Ağustos'ta İsrail ordusu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

İsrail'in söz konusu askeri kararın ne şekilde uygulanacağı ve bölgenin nüfusunu neye zorlayacağına dair belirsizlik söz konusu.

Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu ve birçok tarihi kilise barındıran Taybe'deki Filistinliler, geçimlerini tarım ve turizmden sağlıyor.

Taybe'den en az 15 aile göç etmek zorunda kaldı

Taybe'deki Latin Kilisesi rahibi Beşşar Fevadile, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrailli radikal grupların aylardan beri köy sakinlerinin yanı sıra evleri ve tarım arazilerini hedef alan saldırıları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İsraillilerin söz konusu saldırıları kapsamında tarım arazilerinin tahrip edildiğini dile getiren Fevadile, Taybe'nin çeşitli bölgelerine doğru yasa dışı yerleşim alanlarının genişletildiğini söyledi.

İsrail ordusunun dayattığı kısıtlamaların ise Filistinli vatandaşların geçimlerini sağladıkları arazilerine ulaşımını engellediğini anlatan Fevadile, İsrail'in saldırı ve kısıtlamaları nedeniyle bazı ailelerin göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

İsrail'in saldırılarının Filistinlilerin topraklarında kalmasını giderek zorlaştırdığını belirten Fevadile, "Taybe'den son 3 yılda en az 15 aile göç etmek zorunda kaldı, onlarca genç de yurt dışına gitti." dedi.

Fevadile, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Hristiyanların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin süregelen göç olduğunu belirterek, buna rağmen Taybe sakinlerinin daha iyi bir gelecek umuduyla topraklarında kalmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Taybe'yi kapalı askeri bölge" ilan etmesi

İsrail'in Taybe köyünü "kapalı askeri bölge" ilan etmesine dair ise Fevadile, askeri kararın 23 Temmuz tarihli olduğunu ve 2027 yılının 23 Temmuz tarihine kadar geçerli olacağına dikkati çekti.

Bölge halkının kararın nasıl uygulanacağını ve kendilerini nasıl etkileyeceğini henüz bilmediğini aktaran Fevadile, etkilerinin Ramallah'ın doğusundaki Remmun ile Deyr Cerir beldeleri arasında kalan bölgeye kadar uzanabileceğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor

Taybe'ye komşu bedevi topluluğundan Naif Kaabine de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Taybe'ye yönelik saldırılarının son dönemde ciddi anlamda arttığını vurguladı.

İsrailli radikal grupların Taybe'deki tarım arazilerine saldırarak mahsullere ve vatandaşlara ait mülklere zarar verdiğini anlatan Kaabine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim arazim de bu saldırılardan zarar gördü. Üzüm mahsulüm ve diğer ekili alanlarım da etkilendi. Yaşananlar artık münferit saldırıların ötesine geçerek bölgedeki yerleşimci varlığını genişletme çabasına dönüşmüş durumda."

Köy sakinlerinden Um Udey de 2023'te bir yerleşimcinin bölgede hayvanlarını otlatmaya başlamasının ardından diğer yerleşimcilerin de bölgedeki varlığını artırmasıyla hayatlarının değiştiğini anlattı.

Tekrarlanan saldırıların Filistinliler arasında korku ve tedirginliğe yol açtığını belirten Um Udey, "Uzun süre evimden uzak kalmaya korkuyorum." dedi.

Yerleşimcilerin hayvanlarını Filistinlilerin tarım arazilerine soktuğunu aktaran Um Udey, aile fertlerinden bazılarının da yerleşimcilerin şikayetleri üzerine gözaltına alındığını kaydetti.

Baskıların kendisini toprağını terk etmeye zorlayamayacağını vurgulayan Um Udey, ailesinin gidecek başka bir yeri olmadığını ve topraklarında kalmaya kararlı olduklarını belirtti.

Um Udey, "İsraillilerin baskıları bizi topraklarımızdan edemez. Gidecek başka bir yerimiz yok, topraklarımızda kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filistinlilere destek veren barış aktivistlerinin daha önce bölge sakinlerinin yanında olduğunu belirten Um Udey, İsrail'in burayı "kapalı askeri bölge" ilan etmesinin ardından aktivistlerin de Taybe'ye gelemediğini söyledi.

Yabancı aktivist Moishela Alfonso da topraklarında kalmaya çalışan Filistinlilere destek olmak amacıyla Taybe'ye gelerek 2 hafta kaldığını ifade etti.

Bölge sakinlerine yardım ulaştırılmasının engellenmeye çalışıldığına tanık olduğunu dile getiren Alfonso, bölgedeki Filistinli ailelerin durumu hakkında büyük endişe duyduğunu dile getirdi.