Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen için vefatının 45. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende dualar edildi.
Anma törenine Sökmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve öğrenciler katıldı.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim okunan, dualar edilen törene ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Tayfur Sökmen İçin Anma Töreni - Son Dakika
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