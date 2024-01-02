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Tayland, Çin vatandaşlarına kalıcı vize muafiyeti sağlayacak - Son Dakika
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Tayland, Çin vatandaşlarına kalıcı vize muafiyeti sağlayacak

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Çin vatandaşlarının 1 Mart'tan itibaren kalıcı şekilde vize şartlarından muaf tutulacağını duyurdu. Bu önlem, Tayland'ın turizm sektörünü canlandırarak iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak.

Tayland, Çin vatandaşlarına kalıcı vize muafiyeti sağlayacak
02.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:48
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BANGKOK, 2 Ocak (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 1 Mart'tan itibaren Çin vatandaşlarının kalıcı şekilde vize şartlarından muaf tutulacağını açıkladı.

Srettha, Salı günü kabine toplantısı sonrasında hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında Tayland'ın daha önce Çin'den gelen ziyaretçilere geçici vize muafiyeti uyguladığını ve 29 Şubat 2024'te bu uygulamanın sona ereceğini hatırlattı. Tayland hükümeti, ilgili Çin makamlarıyla yapılan görüşmeler sonrasında Mart ayından itibaren Çin vatandaşları için kalıcı vize muafiyeti politikasını kabul etti.

Srettha, Tayland'ın turizm sektörünü canlandıracak bu önlemin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştiğini gösterdiğini kaydetti.

Tayland ekonomisinde turizm kritik bir rol oynuyor. 2023 yılında ülkeye gelen 28 milyon turistin yaklaşık 4,4 milyonu Malezya'dan, 3,4 milyonu ise Çin'den geldi. Bu iki ülke, Tayland için en büyük iki turist kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Diplomasi, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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