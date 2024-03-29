Tayland'da, 2008'de yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde başkent Bangkok'ta bulunan iki havaalanını yaklaşık 10 gün boyunca kapattıkları gerekçesiyle yargılanan 67 kişi hakkında beraat kararı verildi.
Thai PBS ve Thai Rath gazetelerinin haberine göre, dönemin hükümetine karşı düzenlenen protestolara katılan 67 kişinin yargılandığı dava, Bangkok Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, sanıkların şiddet içeren veya silahlı protestoya karıştıklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle haklarındaki "terörizm, isyan ve halkı ayaklanmaya teşvik" suçlamalarının düşürülmesine hükmetti.
"Yolsuzluk ve monarşiye saygısızlık" ile suçlanan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın 2006'da devrilmesiyle Taksin'in destekçileri ve karşıtları arasında yıllarca süren iktidar mücadelesi başlamıştı.
Tayland monarşisine bağlılığı gösteren renkte tişörtler giydikleri için halk arasında "Sarı Gömlekliler" olarak da bilinen "Demokrasi için Halk İttifakı (PAD)" grubuna bağlı protestocular, 2008'de, Taksin'in kayınbiraderi eski Başbakan Somchai Wongsawat liderliğindeki hükümeti Taksin'in politikalarını devam ettirmekle suçlamıştı.
Somchai'nin istifasını talep eden "Sarı Gömlekliler", 24 Kasım ile 3 Aralık 2008 tarihleri arasında başkentteki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı ile Don Mueang Havalimanı'nda hükümet karşıtı gösteriler düzenlemiş ve havalimanlarının operasyonlarını durdurmasına neden olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Tayland'da 2008'deki havaalanı kapatma protestolarında beraat kararı - Son Dakika
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