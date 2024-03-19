- Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü
BANGKOK - Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
Tayland'ın güney eyaleti Prachup Kiri Khan'da bulunan eski bir altın madeninde dün akşam 3 define avcısının altın bulmak amacıyla kazı yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında kazdıkları tünelin içinde bulunan 3 kişiden 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, diğeri göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kepçe ile yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 10 metre derinlikte define avcısının cansız bedenine ulaştı. Prachup Kiri Khan Eyaleti Vali Yardımcısı Kitipong Sookparksakun yaptığı açıklamada, bölgenin halka açık bir maden olduğunu ve madencilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade etti.
Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü - Son Dakika
Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü ve 49 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ok, kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacaklarını belirterek, tartışmanın devam ettiğini ve CHP'nin Atatürkçülük anlayışını sorguladığını ifade etti.
İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da törende konuşma yaptı.
Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yeni çığlar meydana geldi.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sit ve koruma alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma nedeniyle açılacak davalarda vatandaşların kamulaştırma bedeli ve yasal faizini mahkemeye depo etmek zorunda kalmasına ilişkin yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni binanın personele ve Mersin halkına hayırlı olmasını diledi. Taş Bina'nın boşaltılmasıyla birlikte birimler, eski Marinavista binasında hizmet verecek.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sağ kurtulan 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda, Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan ile birlikte 84 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, yakalanan göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, Anafartalar Caddesi'nde görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacağını müjdeledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?