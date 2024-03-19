Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü

Geniş Video İzle

Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.

19.03.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü

BANGKOK - Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Tayland'ın güney eyaleti Prachup Kiri Khan'da bulunan eski bir altın madeninde dün akşam 3 define avcısının altın bulmak amacıyla kazı yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında kazdıkları tünelin içinde bulunan 3 kişiden 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, diğeri göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kepçe ile yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 10 metre derinlikte define avcısının cansız bedenine ulaştı. Prachup Kiri Khan Eyaleti Vali Yardımcısı Kitipong Sookparksakun yaptığı açıklamada, bölgenin halka açık bir maden olduğunu ve madencilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade etti.

Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.

Tayland\'da define avcısı göçük altında kalarak öldü
Kaynak: İHA

Tayland, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırklareli'nde 23 hükümlü ve 49 kişi yakalandı
    15:42 Kırklareli'nde 23 hükümlü ve 49 kişi yakalandı

    Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü ve 49 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı
    15:42 AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı

    AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ok, kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacaklarını belirterek, tartışmanın devam ettiğini ve CHP'nin Atatürkçülük anlayışını sorguladığını ifade etti.

  • Gazeteci Ali Sirmen Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı
    15:42 Gazeteci Ali Sirmen Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da törende konuşma yaptı.

  • Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
    15:42 Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

    Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yeni çığlar meydana geldi.

  • Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Bedelinin Mahkemeye Depo Edilmesi Zorunluluğunu İptal Etti
    15:40 Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Bedelinin Mahkemeye Depo Edilmesi Zorunluluğunu İptal Etti

    Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sit ve koruma alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma nedeniyle açılacak davalarda vatandaşların kamulaştırma bedeli ve yasal faizini mahkemeye depo etmek zorunda kalmasına ilişkin yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başladı
    15:40 Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başladı

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni binanın personele ve Mersin halkına hayırlı olmasını diledi. Taş Bina'nın boşaltılmasıyla birlikte birimler, eski Marinavista binasında hizmet verecek.

  • Çanakkale'de Batan Botun Ardından Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    15:38 Çanakkale'de Batan Botun Ardından Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sağ kurtulan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

  • Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'ne Yenilikler Katıyor
    15:38 Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'ne Yenilikler Katıyor

    Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.

  • Çanakkale'de İHA Destekli Operasyonda 84 Kaçak Göçmen Yakalandı
    15:35 Çanakkale'de İHA Destekli Operasyonda 84 Kaçak Göçmen Yakalandı

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda, Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan ile birlikte 84 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, yakalanan göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde
    15:35 Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, Anafartalar Caddesi'nde görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacağını müjdeledi.


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement