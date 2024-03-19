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- Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü

BANGKOK - Tayland'da eski bir maden ocağında altın arayan define avcısı, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Tayland'ın güney eyaleti Prachup Kiri Khan'da bulunan eski bir altın madeninde dün akşam 3 define avcısının altın bulmak amacıyla kazı yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında kazdıkları tünelin içinde bulunan 3 kişiden 2'si çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, diğeri göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kepçe ile yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 10 metre derinlikte define avcısının cansız bedenine ulaştı. Prachup Kiri Khan Eyaleti Vali Yardımcısı Kitipong Sookparksakun yaptığı açıklamada, bölgenin halka açık bir maden olduğunu ve madencilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olduklarını ifade etti.

Olayın ardından eski maden ocağının çevresi kapatılırken, kazadan kurtulmayı başaran 2 define avcısı sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.