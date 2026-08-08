Tayland'da Silah Taşıma Kısıtlaması Geliyor - Son Dakika
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Tayland'da Silah Taşıma Kısıtlaması Geliyor

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Başbakan Anutin, okul saldırısı sonrası kamusal alanda silah taşımayı kısıtlayacak yasalar çıkaracak.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Nonthaburi eyaletindeki bir okulda düzenlenen saldırı sonrası kamusal alanlarda ateşli silah taşınmasını kısıtlayacak yasalar çıkarmayı planladığını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Anutin, dün düzenlenen silahlı saldırı sonrasında silah yasalarında olası değişiklik hakkında açıklama yaptı.

Anutin, kamusal alanlarda ateşli silah taşınmasını kısıtlayacak yasalar çıkarmayı planladığını belirtirken, yeni mevzuata göre yalnızca görev başındaki devlet görevlilerinin silah taşımasına izin verilmesi planlanıyor.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Emniyet kaynakları, olayın ardından intihar eden 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve evinde yapılan aramada büyükannesinin ve büyükbabasının da ölü bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Silah Taşıma Kısıtlaması Geliyor - Son Dakika

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