Tayland'daki sellerde 31 kişi hayatını kaybetti, 3,52 milyon kişi hala sel riski altında - Son Dakika
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Tayland'daki sellerde 31 kişi hayatını kaybetti, 3,52 milyon kişi hala sel riski altında

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Tayland\'daki sellerde 31 kişi hayatını kaybetti, 3,52 milyon kişi hala sel riski altında
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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana yaşanan sellerde 31 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 4,14 milyon kişi etkilendi. 26 eyalet ve Bangkok'ta 3,52 milyon kişi hala sel riski altında; Başbakan Anutin drenaj, yardım ve toparlanma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

BANGKOK, 6 Ekim (Xinhua) -- Tayland genelinde 16 Eylül'den bu yana yaşanan sellerde 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 4,14 milyon kişinin afetten etkilendiği bildirildi.

Tayland Afet Önleme ve Etkilerini Azaltma Kurumu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 26 eyalet ve başkent Bangkok'taki yaklaşık 3,52 milyon kişi hala sellerle karşı karşıya.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yeni bir yağış dalgasına ve yüksek gelgit riskine hazırlanan ülkede ilgili kurumlara drenaj, yardım ve sel sonrası toparlanma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

Pazartesi günü Ulusal Afet Komuta Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık yapan Anutin, nehirlerin üst kesimlerinde su seviyelerinin dengelenmeye ve düşmeye başlamasıyla genel durumda düzelme görüldüğünü belirtti.

Anutin, tamamen dolu veya dolmak üzere olan barajların işletmecilerine, alt kesimlerdeki yerleşim yerlerini koruyacak şekilde derhal su tahliyesi gerçekleştirmeleri talimatını verdi. Anutin, tıkanmış su yollarının ve drenaj kanallarının temizlenmesi ve etkilenen bölgelerdeki suların pompalarla tahliye edilmesi çağrısı da yaptı.

Afet Önleme ve Etkilerini Azaltma Kurumu, başkent Bangkok da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünde çarşamba gününe kadar şiddetli yağış, gök gürültülü fırtına ve kuvvetli rüzgarların beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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