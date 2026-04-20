Tayland Ekonomisi Orta Doğu Krizinden Etkileniyor

20.04.2026 11:30
Tayland Senatosu Başkanı, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini değerlendirerek barış umduğunu belirtti.

Tayland Senatosu Başkanı Mongkol Surasajja, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların Tayland ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek en kısa sürede sona ermesini umduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Surasajja, küresel jeopolitik gerilimler, bölgesel güvenlik ve Tayland'ın dış politika ilkelerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Surasajja, öncelikle Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı PAB toplantısından memnun olduğunu vurgulayarak İstanbul'da bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'daki İran, İsrail ve ABD eksenli gerilimlerin Tayland'a yansımalarını değerlendiren Surasajja, bölgedeki istikrarsızlığın ekonomik maliyetine dikkati çekti.

Surasajja, Tayland'ın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını Orta Doğu'dan karşıladığını vurgulayarak, "Bu çatışmanın Tayland üzerinde çok fazla ekonomik etkisi var. Enerji bağımlılığımız gerçekten çok yüksek bir düzeyde bulunuyor. Bu nedenle barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayland, bölgedeki ihtilaflarda "tarafsızlık" ilkesini takip ediyor

Tayland'ın Myanmar'daki iç gelişmelerden Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına kadar pek çok konuda "tarafsızlık" ilkesini benimsediğini kaydeden Surasajja, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tayland, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerini, uluslararası hukuku ve ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) tarafsızlık yaklaşımını desteklemektedir. Henüz gerçekleşmemiş senaryolar veya hassas uluslararası meseleler hakkında önceden yorum yapmaktan kaçınıyoruz. Tarafsızlığımızı koruyarak dünyadaki tüm ülkelerle eşit mesafede dostluk kurmayı ve dünya barışına katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Surasajja, Çin'in 5G teknolojisinin ülkesi ve bölgesi için siber güvenlik riskleri oluşturduğu iddialarına dair ise Tayland'ın bu konuda gerekli tüm önlem ve koruma prosedürlerine sahip olduğunu vurguladı.

Tayland'dan Güneydoğu Asya'da işbirliği vurgusu

Türkiye ile Pakistan'ın küresel krizlerde üstlendiği diplomatik rolleri de değerlendiren Surasajja, "Her BM üyesinin barış yolunda oynaması gereken bir rolü vardır. Tüm ülkelerin bu süreçteki çabalarını değerli görüyoruz." şeklinde konuştu.

Surasajja, Tayland'ın da Güneydoğu Asya'da barış ve ortak kalkınmayı inşa etmek için tüm uluslararası platformlarda işbirliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

