Tayland'ın Chiang Mai şehri dünyanın en kirli havasına sahip

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Tayland'ın turistik Chiang Mai şehri, hava kirliliğinde dünyada ilk sırada yer aldı.

Thai PBS'in haberine göre, ülkenin turizm merkezi olan şehirdeki hava kirliliği, Hava Kalitesi İndeksi'ne (AQI) göre "sağlıksız" anlamına gelen 151-200 seviyesinin en üst noktasına yaklaştı.

Hava kalitesini ölçen AQI internet sitesinin güncel verilerine göre Chiang Mai, 195 ile dünyada havası en kirli kent oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka 184 ile ikinci, Çin'in başkenti Pekin 166 ile üçünü, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh 163 ile dördüncü, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ise 160 ile beşinci sırada yer aldı.

Tayland Çevre Kirliliği Kontrolü Departmanı, Chiang Mai dahil olmak üzere toplam 8 bölgedeki hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyelere ulaştığını belirtti.

NASA'dan bir araştırma ekibi, Tayland Yüksek Eğitim, Bilim, Araştırma ve Gelişim Bakanlığına bağlı Jeo-Enformatik ve Uzay Gelişim Ajansı ile işbirliğinde Tayland'da 4 gün boyunca hava kirliliği üzerine incelemelerde bulunacak.