Tayland, Myanmar\'a İnsani Yardım Ulaştırdı

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Tayland'ın çatışmaların devam ettiği Myanmar'a ilk defa insani yardım ulaştırdığı bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tayland Kızılhaç Derneği, yaklaşık 20 bin kişi için pirinç, kuru gıda ve diğer temel gereksinimleri barındıran 4 bin yardım kolisini, Myanmar Kızılhaç Derneğine teslim etti." ifadesi kullanıldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nin yardım dağıtımının şeffaf şekilde yapılmasını sağlamak için teknik destek vereceği belirtilen açıklamada, bu yardımın ASEAN'ın Beş Maddelik Uzlaşma Planı'nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Myanmar'a yapılan bu yardımın süreceği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği öne sürülmüştü.