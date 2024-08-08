Taylor Swift Konserine Saldırı Planlayan Şüphelinin Evinden Kimyasal Madde Çıktı - Son Dakika
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Taylor Swift Konserine Saldırı Planlayan Şüphelinin Evinden Kimyasal Madde Çıktı

Avusturya'da Taylor Swift'in Viyana'da gerçekleştireceği konserine saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen şüphelilerden birinin evinde kimyasal madde bulundu.

08.08.2024 13:46
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Avusturya'da, ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in başkent Viyana'da gerçekleştireceği konserine saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen şüphelilerden birinin evinde kimyasal madde bulunduğu bildirildi.

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF'a verdiği demeçte, ABD'li şarkıcı Swift'in konserine saldırı planladığı iddia edilen 19 yaşındaki baş şüphelinin evinde arama yapıldığını ifade etti.

Baş şüphelinin Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Ternitz kasabasındaki evinde yapılan aramalarda "somut eylem hazırlığı" görüldüğünü kaydeden Ruf, arama sonucunda kimyasal madde ve teknik cihazlar ele geçirildiğini belirtti.

İddialara göre şüpheli kimyasal maddeleri bomba yapmak için kullanmış

Ülkede en çok okunan gazetelerden Kurier'in konuya ilişkin haberinde, şüphelinin evinden çıkan kimyasal maddeleri çalıştığı işyerinden çaldığı ve bomba yapmak için kullandığı iddia edildi.

Haberde, 19 yaşındaki şüphelinin konserin verileceği stadyumun dışında toplanacak kalabalığın üstüne araba sürmeyi ve kalabalığa pala ve bıçakla saldırmayı planladığı da öne sürüldü.

Şüphelilerden birinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiası

Avusturya'da polis, ünlü şarkıcı Swift'in Viyana'da vermesi beklenen konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişiyi dün gözaltına almıştı.

Swift'in konserlerini düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi kullanmıştı.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taylor Swift Konserine Saldırı Planlayan Şüphelinin Evinden Kimyasal Madde Çıktı - Son Dakika

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