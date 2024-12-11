Tayvan Çevresinde Çin Askeri Harekâtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayvan Çevresinde Çin Askeri Harekâtı

Tayvan çevresinde 53 hava aracı ve 19 gemi tespit edildi, askeri hareketlilik artıyor.

11.12.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 53 askeri hava aracı ve 19 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 11 savaş gemisi ile 8 "resmi geminin" tespit edildiği bilgisi verildi.

Bakanlık, hafta başındaki paylaşımında da Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını, ÇHKO'nun Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıklarından donanma unsurlarının sahil güvenlik gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı çevresi ve Batı Pasifik'teki sulara giriş yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

Askeri hareketliliğin Ada çevresinde bir tatbikatın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçen hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaretinde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğrayarak burada temaslarda bulunmasına tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan Çevresinde Çin Askeri Harekâtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
08:38 Esad devrilince Türkiye’de ’’Suriyeliden satılık’’ ilanları arttı Esad devrilince Türkiye'de ''Suriyeliden satılık'' ilanları arttı
07:48 Muhalifler, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Deyrizor’u tamamen ele geçirdi Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi
07:36 Rusya’dan ’’Esad güvende’’ açıklaması Rusya'dan ''Esad güvende'' açıklaması
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
14:03 30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı 30 yıl cezaevinde kalmış babanın oğullarının mezarını ziyaret ettiği anlar yürek dağladı
13:50 Bakan Yumaklı kuş gribiyle ilgili vatandaşların yüreğine su serpti Bakan Yumaklı kuş gribiyle ilgili vatandaşların yüreğine su serpti
13:48 Otomotiv devi 4 milyar dolara pil fabrikası kuracak Otomotiv devi 4 milyar dolara pil fabrikası kuracak
13:42 Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez’in Bahçeli’ye bakışı olay oldu Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu
13:38 Norm Ender’in “Parla“ marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor Norm Ender'in "Parla" marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor
13:37 Havuzda neler yaptı neler Wanda Nara’dan görülmemiş doğum günü partisi Havuzda neler yaptı neler! Wanda Nara'dan görülmemiş doğum günü partisi
13:18 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a küfür gibi sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 09:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan Çevresinde Çin Askeri Harekâtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.