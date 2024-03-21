Tayvan, Çin'e ait 52 askeri hava aracının tespit edildiğini açıkladı

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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 52 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 29'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle dün akşamdan bugün sabaha dek 32, gün içinde de 20 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 52 askeri hava aracından 29'unun, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçerken Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Bu arada Çin'e ait 5 savaş gemisinin de Ada çevresinde tespit edildiği bildirildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.