Tayvan'da Computex fuarında son teknoloji ürünler tanıtıldı - Son Dakika
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Tayvan'da Computex fuarında son teknoloji ürünler tanıtıldı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Computex 2024 fuarında, yüksek teknolojiye sahip yeni ürünler tanıtıldı. Fuarda, felçli hastaların takibinde kullanılan hareket algılama özelliğine sahip giysi ve köpek balığı görünümlü bilgisayar kasaları büyük ilgi gördü. Ayrıca, Intel ve AMD firmaları yeni nesil işlemcilerini tanıtarak dikkatleri üzerlerine çekti.

06.06.2024 17:45
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- Tayvan'da Computex fuarında son teknoloji ürünler tanıtıldı

Köpek balığı görünümlü bilgisayar kasası dikkat çekti

TAİPEİ - Tayvan'da düzenlenen dünyanın en büyük bilgisayar ve teknoloji fuarlarından Computex 2024'te yeni ürünler tanıtıldı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Computex 2024 uluslararası teknoloji fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl dünyanın en büyük teknoloji firmalarını bir araya getiren ve yapay zeka temasının öne çıktığı Computex'e 36 ülkeden bin 500 firma toplam 4 bin 600 stant kurdu. Fuarda yüksek teknolojiye sahip çok sayıda yeni ürün ilk kez görücüye çıktı.

Fuara katılan yüzlerce teknoloji firmasının ürünleri birbirleri ile yarışırken felçli hastaların takibinde kullanılan hareket algılama özelliğine sahip giysi büyük ilgi gördü. Tayvanlı teknoloji firmasından yetkililer, yapay zeka destekli ürünün felçli hastaların fizik tedavi sırasındaki ilerlemelerini kaydettiğini ve iyileşme süreci hakkında detaylı bilgi paylaştığını belirtti. Geleneksel hareket algılama cihazlarından farklı olarak ürün, kullanıcının kas ve eklem aktivitesi bilgileriyle ilgili eşzamanlı olarak geri bildirim sağlayabiliyor. Gelecekte ise spor, oyun ve mesleki antrenmanlarda kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Köpek balığı görünümlü bilgisayar kasası

Fuarın diğer bir ilgi çeken ürünü ise köpek balığı görünümlü bilgisayar kasaları oldu. Yüksek işlemcilerin ve özel soğutucuların yer aldığı kasalar görenleri şaşırttı. Taylandlı bir tasarımcının dizayn ettiği kasaların yakın zamanda satışa sunulacağı öğrenildi. Intel ve AMD firmaları yeni nesil işlemcilerini tanıtarak dikkatleri üzerlerine çekti. Her iki firma da yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkan yeni ürünlerini tanıttı. MSI, Asus ve Gigabyte gibi dev firmalar ise kablo bağlantılarını ana kartların arkasına taşıyan yeni tasarımlarını sergiledi.

Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açan Computex 2024, yarın yerel saatle 17.30'da sona erecek. Fuarın toplamda 50 binden fazla sektör yetkilisi ve teknoloji meraklısını ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Taipei, Tayvan, Intel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da Computex fuarında son teknoloji ürünler tanıtıldı - Son Dakika

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