Tayvan'da Podul Tayfunu Uçuşları İptal Etti

Tayvan'da, adanın güneydoğu kıyılarına doğru hızla ilerleyen Podul Tayfunu nedeniyle iç hat uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Taipei Times gazetesine göre, Tayvan Merkez Meteoroloji İdaresi (CWA), saatte yaklaşık 125 kilometre hızla ilerleyen tayfunun öğle saatlerinde Taitung iline karadan ulaşmasının, akşam saatlerinde ise Tainan ili üzerinden adayı terk etmesinin beklendiğini belirtti.

Tayvan genelindeki bugün yapılacak tüm iç hat uçuşları, adanın güneydoğu kıyılarına doğru hızla ilerleyen Podul Tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Tayfun nedeniyle doğu kıyılarında dalgaların 6 metreye kadar yükselebileceğini aktaran CWA, güneydeki dağlık bölgelerde ise 3 gün boyunca metrekare başına 600 milimetreye kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Tayvan hükümeti, adanın doğusunda ve güneyinde bulunan bazı illerde ise eğitim ve kamu hizmetlerine de bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Hualien ilinde ise daha önce heyelan sonucu oluşan doğal setin taşma riski nedeniyle yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini aktardı.