Tayvan'dan Çin'e askeri hareketlilik uyarısı

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Tayvan, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Çin'den Ada çevresinde ve yakın sulardaki çok sayıda askeri hava aracı ve geminin dahil olduğu askeri hareketliliğine son vermesi çağrısında bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, ilk ada zincirindeki konuşlanmasının, Tayvan Boğazı'nda barışı tehdit ettiği, bölgesel gerilimleri artırdığı ve uluslararası trafiği aksattığı" belirtildi.

Çin'i yöneten Çin Komünist Partisine (ÇKP) askeri tehdidine son vermesi mesajı verilen açıklamada, "Tayvan, tüm demokrasileri Çin'in bölgesel istikrara yönelik tehlikeli eylemlerine karşı çıkmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin jeostratejik ve askeri değerlendirmelerinde yer alan, Pasifik'te Asya kıta açığındaki Japonya, Tayvan ve Filipinler'in bir kısmını içeren "ilk ada zinciri" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Tayvan Savunma Bakanlığı da X hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki donanma hareketliliğinin halihazırda güvenlik riski ve bölgesel istikrarsızlık yarattığı belirtilerek, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin Çin'in tatbikat duyurularına aldırmadan durumu izleyeceği ve gereken tepkiyi vereceği kaydedildi.

Ada çevresinde 53 askeri hava aracı ve 19 gemi tespit edildi

Bakanlık, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 53 askeri hava aracı ve 19 geminin tespit edildiği bildirmişti.

Açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu kaydedilmişti.

Ayrıca Çin donanmasına ait 11 savaş gemisi ile 8 "resmi geminin" Ada çevresinde görüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Bakanlık, hafta başındaki paylaşımında ise Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını, ÇHKO'nun Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıklarından donanma unsurlarının sahil güvenlik gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı çevresi ve Batı Pasifik'teki sulara giriş yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

Askeri hareketlilik bir tatbikatın habercisi olabilir

Askeri hareketliliğin Ada çevresinde bir tatbikatın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçen hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaretinde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğrayarak burada temaslarda bulunmasına tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Tayvan üzerindeki askeri baskıyı son yıllarda artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.