Tayvan ordusu, Çin savaş uçaklarının 21 uçuşuna kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tayvan ordusu, Çin savaş uçaklarının 21 uçuşuna kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının dünden bu sabah Tayvan çevresinde 21 uçuş yaptığını, 19'unun orta çizgiyi geçtiğini bildirdi. Çin'in 8 savaş gemisi de Ada çevresinde seyrederken Tayvan ordusu kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi.

Çin'in savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman ve destek uçakları, savaş jetleri ile helikopterin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 21 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 19'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 8 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaGüncelTayvanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti Liverpool’a karşı maçın adamı oldu Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti
Gece yarısı sürprizi Lapa lapa kar yağışı başladı Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
08:11
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
07:48
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti Yeni hedef 7 bin lira
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira
07:00
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 08:40:01. #7.13#
SON DAKİKA: Tayvan ordusu, Çin savaş uçaklarının 21 uçuşuna kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android