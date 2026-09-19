Tayvan, Şi'nin ABD ziyareti öncesi Pingtung'da dronları füzelerle ilk kez kullandı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, Çin lideri Şi Cinping'in gelecek hafta ABD'ye yapması planlanan ziyaret öncesinde, füzelerin ve dronların kullanıldığı askeri tatbikat düzenlendi.

Tayvan lideri Lai Ching-te'nin ofisinden yapılan açıklamada, tatbikatta ilk kez farklı tiplerde saldırı dronlarının füze sistemleriyle birlikte kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lai'nin "İnsansız araçlarla geleneksel silahlarla birlikte kullanılması, modern savaşa uyumu yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Tayvan'ın güneyindeki Pingtung ilinde düzenlenen tatbikat kapsamında hava savunma, gemi-savar ve amfibi savunma füzelerinin test edildiğine işaret edilen açıklamada, hangi tip dronların kullanıldığına dair bilgi verilmedi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda artan askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.