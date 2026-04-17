Tayyip Erdoğan, Şerif ve Al Sani ile Görüştü: Yeni ve Sağlam Temelli Bir Bölgesel Güvenlik Mimarisi Oluşturmak Gerekiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgemizde güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olduğumuzu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti."

Kaynak: ANKA

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Hamad Al Sani, Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 23:29:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.