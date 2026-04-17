Tayyip Erdoğan, Şerif ve Al Sani ile Görüştü: Yeni ve Sağlam Temelli Bir Bölgesel Güvenlik Mimarisi Oluşturmak Gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgemizde güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olduğumuzu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti."