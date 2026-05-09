Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 213 yıllık vakıf geleneği doğrultusunda hasta ve yakınlarına taze meyve ikram edildi.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda 213 yıldır sürdürülen taze meyve ikramı geleneği bu yıl da hasta ve yakınlarına moral oldu.

Uzun süre hastanede tedavi gören vatandaşlara moral kazandırmayı amaçlayan etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Program çerçevesinde çocuk servislerinde tedavi gören minik hastalar da unutulmadı. Hastane odalarını ziyaret eden protokol üyeleri ve gönüllüler, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların yüzünü güldürdü. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaretlerde çocukların mutluluğu etkinliğe ayrı anlam kattı.

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve merhamet kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, akademisyenler ve gönüllü öğrenciler katıldı. Hasta ve refakatçileri ziyaret eden heyet, geçmişten bugüne ulaşan vakıf kültürünün önemine dikkati çekti.

Yüzyıllardır süregelen vakıf geleneğinin yaşatılmasının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerinden biri olan taze meyve ikramı geleneği, bu yıl da paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak gönüllere dokundu.