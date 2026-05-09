Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi

Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi
09.05.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGÜ Hastanesi'nde 213 yıllık geleneğiyle hastalara taze meyve ikramı ve moral etkinliği düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 213 yıllık vakıf geleneği doğrultusunda hasta ve yakınlarına taze meyve ikram edildi.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda 213 yıldır sürdürülen taze meyve ikramı geleneği bu yıl da hasta ve yakınlarına moral oldu.

Uzun süre hastanede tedavi gören vatandaşlara moral kazandırmayı amaçlayan etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Program çerçevesinde çocuk servislerinde tedavi gören minik hastalar da unutulmadı. Hastane odalarını ziyaret eden protokol üyeleri ve gönüllüler, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların yüzünü güldürdü. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaretlerde çocukların mutluluğu etkinliğe ayrı anlam kattı.

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve merhamet kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, akademisyenler ve gönüllü öğrenciler katıldı. Hasta ve refakatçileri ziyaret eden heyet, geçmişten bugüne ulaşan vakıf kültürünün önemine dikkati çekti.

Yüzyıllardır süregelen vakıf geleneğinin yaşatılmasının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vakıf medeniyetinin en güzel örneklerinden biri olan taze meyve ikramı geleneği, bu yıl da paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak gönüllere dokundu.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:21:38. #7.13#
SON DAKİKA: Taze Meyve İkramı ile Moraller Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.