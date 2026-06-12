Taziye ve Dayanışma Ziyareti

Siirt Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının öncülüğünde Suriye'ye gelen heyet, kökleri Siirt'in Tillo ilçesine dayanan, Suriye ve İslam dünyasının tanınmış ilim adamlarından Şeyh Muhammed İyad el-Abbasi'nin kızı Raniya el-Abbasi için düzenlenen taziye programına katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Heyet, Şam ziyaretleri kapsamında Süleymaniye Külliyesini ziyaret ederek, burada son Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Vahdettin ve aile fertlerinin kabirleri başında Fatiha okuyarak dua etti.

Cuma namazını Emevi Camii'nde kılan heyet, daha sonra camide kendilerine tahsis edilen onur salonunda, Siirt kökenli Raniya el-Abbasi'nin babası Şeyh Muhammed İyad el-Abbasi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet, Süleymaniye Külliyesi ziyaretinin ardından Suriye Tarım Bakanı Basel Havuz ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

-"Suriye halkının yaşadığı acıları kendi acımız gibi gördük"

Heyette yer alan Prof. Dr. Yasin Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında eşi ve 6 çocuğuyla birlikte gözaltında kaybolan, geçen aylarda ise hayatını kaybettiği ortaya çıkan Suriyeli Raniya el-Abbasi ve ailesi için gerçekleştirilen taziye ziyaretinin, tüm Suriye halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Abbasi ailesinin köklerinin Siirt'in Tillo ilçesine uzandığını anlatan Aktay, ailenin Suriye'de tanınan ilim ve kanaat önderlerinden Muhammed İyad el-Abbasi'nin ailesi olduğunu söyledi.

Bu olayın, Suriye'de yaşanan trajedilerin yalnızca bir örneği olduğunu vurgulayan Aktay, ülkede yüz binlerce kişinin gözaltında kaybolduğunu, işkence gördüğünü veya hayatını kaybettiğini söyledi.

Aktay, "Abbasi ailesine yönelik taziye ziyaretimiz, aslında onların nezdinde Suriye'de hayatını kaybeden, kaybolan ve yakınlarını yitiren tüm ailelere yönelik bir dayanışma ve taziye mesajıdır." dedi.

Suriye'de savaş boyunca Türk halkının Suriyelilerin acılarını paylaştığını dile getiren Aktay, "Suriye halkının yaşadığı acıları kendi acımız gibi gördük. Devrimin ardından da onların sevincini ve başarısını kendi sevincimiz olarak kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Abbasi ailesinin yaşadıklarının sembolik bir anlam taşıdığını kaydeden Aktay, ailenin hem Türkiye ile olan bağları hem de yaşadıkları trajedi nedeniyle Suriye'de yaşanan acıların sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.

Aktay, Siirt Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen taziye programına Türkiye'den eski ve mevcut milletvekilleri, iş insanları ve bürokratların yanı sıra Suriyeli milletvekilleri ve çeşitli bakanlık temsilcilerinin de katıldığını belirterek, programın gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

-"Suriye ile Türkiye arasında halk olarak hiçbir fark yok"

Siirt Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Türkiye ile Suriye halkları arasında güçlü kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, vakıf olarak Suriye krizinin başladığı günden itibaren ihtiyaç sahibi Suriyelilere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ve Suriye halklarının tarihsel ve kültürel olarak birbirine yakın olduğunu ifade eden Akyüzlü, "Suriye ile Türkiye arasında halk olarak hiçbir fark yok. Biz kendimizi aynı milletin, aynı inancın mensupları olarak görüyoruz." dedi.

2013 yılında eşi ve 6 çocuğuyla birlikte kaybolan, geçen aylarda ölüm haberleriyle gündeme gelen Raniya el-Abbasi ve ailesi için taziyelerini ileten Akyüzlü, dostluğun ve kardeşliğin zor zamanlarda daha fazla anlam kazandığını ifade etti.

Türkiye ve Suriye halkları arasındaki dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Akyüzlü, iki toplum arasındaki kardeşlik bağlarının gelecekte de güçlenerek süreceğine inandığını kaydetti.

Raniya el-Abbasi Dosyası

Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu Raniya el-Abbasi, eşi ve altı çocuğuyla birlikte 2013 yılında devrik rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının yıllar boyunca dosyayı gündemde tutmasıyla olay, Suriye'deki zorla kaybetme vakalarının en sembolik örneklerinden biri haline geldi.

Raniya el-Abbasi'nin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.