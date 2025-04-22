Taziye Ziyareti: İçişleri Bakanı ve KKTC Başbakanı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yaşamını yitiren babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan'da Antalya'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yerlikaya, taziye dileklerinin ardından Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC Başbakanı Üstel de Alanya'ya gelerek Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti.