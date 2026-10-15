TBB Başkan Vekili seçiminde Ünlüce oyunu kullandı, katılımın yüksek olduğunu söyledi

(ANKARA) - TBB Başkan Vekili adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin Türkiye Belediyeler Birliği'ne yakışır bir demokrasi şöleni olarak geçmesini istediklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi çok yüksek bir katılım var. Arkadaşlarımız oy kullanıyorlar" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle yeniden yapılan TBB Başkan Vekili seçiminde, YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışıyor.

Ünlüce, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Belediye Başkanı'yla beraber benim de başkan vekilliği için adaylığım söz konusu. Biz tabii başkanımızla da konuştuk. Önceliğimiz, Türkiye Belediyeler Birliği çatısına yakışır şekilde seçimin demokrasi şöleni olarak geçmesi. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir katılım var. Arkadaşlarımız oy kullanıyorlar. Biliyorsunuz, bizde seçim biraz farklı. Önce birinci tur, ikinci tur, üç, dörde kadar gidebiliyor. Biz de turları izleyerek devam edeceğiz."