TBB: Mesleki faaliyetlerin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmeli - Son Dakika
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TBB: Mesleki faaliyetlerin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmeli

TBB: Mesleki faaliyetlerin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmeli
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Türkiye Barolar Birliği, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in avukatları Umut Yaşar ve Ezgi Tezcan Yaşar’ın büro, konut ve araçlarında yapılan arama ve elkoyma işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Mesleki faaliyetin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmelidir” dedi.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatlığını yürüten Umut Yaşar ve Ezgi Tezcan Yaşar'ın büro, konut ve araçlarında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin "Avukatlara yönelik hukuka ve kanuna aykırı işlemler adil yargılanma hakkı ihlallerini katmanlaştırmakta ve derinleştirmektedir. Mesleki faaliyetin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlara yönelik hukuka ve kanuna aykırı işlemler, adil yargılanma hakkı ihlallerini derinleştirmektedir. 7 Ağustos 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kısıtlama kararı nedeniyle detayına ulaşılamayan bir soruşturma kapsamında, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de avukatlığını yürüten Av. Umut Yaşar ile Av. Ezgi Tezcan Yaşar'ın konutlarında, araçlarında ve avukatlık bürolarında arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler esnasında avukatların bürolarının aranması hakkındaki usullere riayet edilmediği yönündeki iddialar, avukatlık mesleğini olduğu kadar, vekilliğini üstlendikleri müvekkillerinin savunma ve adil yargılanma haklarını da yakından ilgilendirmektedir.

Söz konusu iddialar arasında, özellikle Ömer Günel'e dair dosyalara el konulduğu, ancak el konulan dosya adedinin, dosyaların ait olduğu soruşturma ve kovuşturma numaralarının ve içerdikleri evrakın mahiyetinin tutanaklara geçirilmediği bilgisi de yer almaktadır. Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma usulüne uyulmadığı anlaşılmaktadır. Nihayet arama, elkoyma ve mühürleme tutanaklarının kopyaları vekillerine teslim edilmemiştir.

"MESLEKİ FAALİYETİN SUÇ OLARAK NİTELENDİRİLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ"

Aydın Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukat bürosunda yapılacak aramalara kanun uyarınca nezaret edilmesini temin etmek üzere Baro Başkanlığına resmi bir başvuru yapılmadığı belirtilmiştir. Usule aykırı olduğu açıkça görülen uygulamalar, avukatlık mesleği kapsamındaki faaliyetlere yönelik hasmane bir tutumun sonucu olduğu izlenimini doğurmaktadır. Bu durum, bireyleri eşit ve hukuka uygun bir şekilde yargılanma güvencesi altına alan adil yargılanma hakkını ve onun ayrılmaz bir bileşeni olan savunma hakkını ihlal anlamına gelmektedir. Avukatlara yönelik hukuka ve kanuna aykırı işlemler adil yargılanma hakkı ihlallerini katmanlaştırmakta ve derinleştirmektedir.

Mesleki faaliyetin suç olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmeli ve Av. Umut Yaşar ile Av. Ezgi Tezcan Yaşar'a yönelik hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilmeli, kendilerinin ve müvekkillerinin hukuki güvenlikleri ve güvenceleri temin edilmelidir. Türkiye Barolar Birliği süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, İnsan Hakları, Ömer Günel, Kuşadası, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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