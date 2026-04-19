TBMM 106. Yılını Kutluyor

19.04.2026 12:09
TBMM 106. yıl dönümü ve 23 Nisan etkinlikleri ile gündemde, sosyal medya ve doğum iznine dair teklifler görüşülüyor.

(TBMM) - TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclis'te bu hafta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda düzenlenen silahlı saldırıların ardından bu tür saldırıların nedenlerinin araştırılması amacıyla komisyon kurulması planlanan Genel Kurul'da, 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklanması ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan kutlamaları kapsamında TBMM'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Genel Kurul'da pazartesi günü TBMM Çocuk Özel Oturumu yapılacak. Aynı gün, TBMM'nin ön bahçesinde "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliğinin açılışı gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle "23 Nisan TBMM Kupası" Ödül Töreni ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle  "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları" Ödül Töreni gerçekleştirilecek, Şeref Holü'nde Milli Eğitim Bakanlığınca organize edilen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması" Sergisi ile Dilekçe Komisyonu'nun "Küçük Eller Büyük Dilekler" sergisi açılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Nisan Çarşamba Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasilerin katılımıyla, 23 Nisan Perşembe TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını, temsili olarak çocuklara devredecek. Genel Kurulda, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak. Numan Kurtulmuş akşam saatlerinde TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verecek.

Genel Kurul'un gündemi doğum izni ve sosyal medya kanun teklifi

Genel Kurul'da bu hafta kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve sosyal medyanın 15 yaş altına yasaklanması ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Toplam 28 madde olan teklifin şu ana kadar 15 maddesi kabul edildi.

Sahipsiz köpeklerle ilgili düzenlemeler içeren kanunun sahadaki uygulamalarına ilişkin sunum yapılacak

TBMM'de 22 Nisan Çarşamba Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunum gerçekleştirilecek. 2024 yılında değişiklikler yapılarak uygulamaya konulan kanun, sahipsiz hayvanlar, özellikle sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması, bakımı ve sahiplendirilmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyordu.

Siyasi partilerin grup toplantılarının salı ve çarşamba günü yapılması da bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Advertisement
