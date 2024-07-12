TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Yapacak

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, yerinde incelemeler yapacak ve ilgili bakanlıkları, akademisyenleri, STK'leri, mağdur olan ebeveynleri ve çocukları dinleyecek.

12.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, komisyonun, yerinde incelemeler yapacağını, ilgili bakanlıkları, akademisyenleri, STK'leri, mağdur olan ebeveynleri ve çocukları dinleyeceğini söyledi.

Yıldız Konal Süslü, AA muhabirinin, bir süre önce kurulan ve ilk toplantısını çarşamba günü yapan Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'nun çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Süslü, akran zorbalığının, kişinin kendi yaşıtları tarafından fiziksel, duygusal ve sosyal anlamda tekrarlayıcı şekilde şiddete maruz kalması olduğunu belirtti. Akran zorbalığının, lakap takarak, hakaret ederek, ekibe veya oyuna alamayarak gösterildiğini anlatan Süslü, "Ortaokulda, grup arkadaşlığından tecrit etmek, fiziksel anlamda şiddete maruz bırakmak, örneğin çelme takmak, üzerine su fırlatmak, bazen de hayati riske sebep olacak aslında bilinç altında, empati, sosyal ve duygusal becerilere karşı bazı sorunların sebep olduğu bir problemdir." diye konuştu.

Böyle bir konunun başvuruyla Meclis'e gelmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Süslü, "Son zamanlara şikayet olarak çok karşılaşılan bir durumdu. İnşallah bununla ilgili yapıcı, farkındalığı yüksek, onarıcı faaliyetler içerisine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Süslü, akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda sıklıkla kaygı bozukluğu olabileceğini anlatarak, "Okulla ilgili ciddi bir isteksizlik yaşanıyor. Ebeveyn, çocuk okula gitmek istemiyorsa, okuldan mutsuz geliyorsa mutlaka orada ne yaşadığına dikkat etmeli. Sonrasında da çocuğun okul başarısında düşüşler, içine kapanıklık, kendi akranlarıyla iletişim kurmada güçlük gibi problemlere neden olabiliyor maalesef." bilgisini verdi.

"Amacımız bu konuyla ilgili farkındalık"

Komisyonda her partiden milletvekillerinin olduğunun altını çizen Süslü, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz, ilgili bakanlıkları, akademisyenleri, STK'leri, rektörleri, mağdur olan ebeveynleri ve çocukları dinleyecek. Onlardan alacağı bilgi ve gerekirse yerinde ziyaretler gerçekleştireceği bir gözlem ve araştırma yöntemi şeklinde ilerleyecek. Biz önümüzdeki hafta ilk toplantımızı yaparak komisyondaki arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası belirleyeceğiz. Diyelim ki daha çok okullarda karşılaşıldığı için Milli Eğitim Bakanı'yla bu konuda ilgili birimlerden bilgi alacağız. Sonra bize başvuru yapan insanların yaşadığı mağduriyetleri, duyguları ve neler yaşadığına dair bilgileri alacağız. Duygusal ve ruhsal travmanın çözümü için uzmanlar hatta bu konuda çalışan üniversitenin akademisyenleriyle beraber hem ayrı ayrı hem de bir arada beyin fırtınası yapabileceğimiz bir çalışma düşünüyoruz. Amacımız şu; burada en önemli başlığımız bu konuyla ilgili farkındalık. Kimler açısından, ebeveynler açısından, öğretmenler açısından, aslında çocuklara da bu yöndeki telkinlerle bu sorunun çözülmesi. Mümkünse akran zorbalığı diye bir kavramın kalmayacağı bir sürece gitmemiz lazım."

"Çocuklarımız gerçek sosyal ilişki kurmakta zorlanıyor"

Süslü, akran zorbalığını destekleyen sosyal medya şiddetiyle de karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Neden çocuklarda bu bir komisyon kurulacak kadar bir noktaya geldi? Çocuklarımız oyun oynuyorlar ve oynadıkları oyunlarda maalesef subliminal, bilinçaltını olumsuz destekleyecek, insandaki şiddet, öfke ve kaygıyı tetikleyecek olan oyunlar oynuyorlar. Çocuklarımız ve gençlerimiz, yüz yüze dediğimiz ikili ilişkileri biraz daha sanal ilişkilere çevirdiğimizde o zaman kendi akranlarımızla gerçek ve sağlıklı ilişki, iletişim ve bir bağ kurmayla ilgili problem yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun çalışma alanlarına ilişkin bilgi veren Süslü, "Çok geniş bir alan çalışılacak. Sosyal medyayı, dijital mecraları da dahil edeceğiz, Milli Eğitim'i de dahil edeceğiz, STK'leri da dahil edeceğiz. Kamu spotlarıyla ilgili çalışmalara bakacağız." bilgisini verdi.

"Asla görmezden gelmemeliyiz"

Yıldız Konal Süslü, akran zorbalığına sadece okullarda değil, mahallede, sitede ve spor kulübünde de çocuğun maruz kalabileceğini aktararak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ebeveynleri bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Komisyonun, akran zorbalığı konusunda bakanlık yetkililerine neler yapıldığını ve neler yapılmasının planlandığını soracağını kaydeden Süslü, "Yeni eğitim döneminde çok daha güçlü çalışmaların çıkmasında bir katkımız olsun diye diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kanuni düzenlemeden ziyade farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Süslü, müfredat, atölye, rehberlik ve ebeveyn eğitimleriyle konunun çözülebileceğini anlattı.

Süslü, madalyonun iki yüzü olduğunu belirterek, hem zorbalık yapan çocuğa hem de zorbalığa maruz kalan çocuğa karşı çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Konuya dikkatle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Süslü, "Asla görmezden gelmememiz gereken; üzerinde gayretle çalışılması ve en hızlı da aslında çözüme ulaştırabileceğimiz başlıklardan biri. Komisyondaki tüm farklı siyasi parti mensupları aynı hassasiyet, aynı özen ve aynı dikkatle bu konuya yöneldiler. Akran zorbalığında hepimiz ortak bir güçle bu işi çözmek için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yıldız Konal Süslü, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:28:03. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Dilekçe Komisyonu, Akran Zorbalığı Araştırması Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement