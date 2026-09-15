TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa başta olmak üzere şehitleri ve istiklal mücadelesine omuz veren kahramanları minnetle andı.
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Bu kutlu zaferin kahramanları başta Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa olmak üzere, aziz şehidlerimizi ve Azerbaycan'ın istiklal mücadelesine omuz veren tüm kahramanları minnetle ve şükranla yad ediyorum."
Kaynak: ANKA
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