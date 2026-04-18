TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile görüştü

18.04.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Cezayir'in dost ve kardeş iki ülke olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki görüşmelerin, halklar arasındaki tarihi bağların, ikili ilişkilerin ve işbirliklerinin her alanda gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Cezayir'in BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde Filistin davasına ve bölgesel barışa katkı sunmak için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, Cezayir'in Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunun genişlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Filistin davasına daha somut ve açık destek verilmesinin önemine işaret etti.

Kurtulmuş, Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Keorapetse ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Botsvana Ulusal Meclis Başkanı Dithapelo Lefoko Keorapetse ile de görüşme yaptı.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:33:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.