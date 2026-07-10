TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Ak Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Ak Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'ın Cenaze Törenine Katıldı

10.07.2026 16:53  Güncelleme: 17:40
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın babası, eski milletvekili ve Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan'ın cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın babası, önceki dönem Balıkesir Milletvekili ve Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan'ın cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın babası, önceki dönem Balıkesir Milletvekili ve Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan'ın dualarla son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.

Kurtulmuş paylaşımında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Ak Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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