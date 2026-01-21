TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi Heyetini Kabul Etti: "Terörsüz Türkiye' İdeali, Bütün Olumsuzluklara Rağmen Başarıya Odaklanmıştır" - Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi Heyetini Kabul Etti: "Terörsüz Türkiye' İdeali, Bütün Olumsuzluklara Rağmen Başarıya Odaklanmıştır"

21.01.2026 15:42  Güncelleme: 16:49
21.01.2026 15:42  Güncelleme: 16:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ezidi heyetini kabul ederek, terörsüz bir Türkiye idealinin önemine ve bölgedeki kültürel birliğin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Kurtulmuş, Ezidilerin taleplerinin çözümü için çaba gösterileceğini belirtti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda Ezidi heyetini kabul etti. Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye' ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Ezidilerin taleplerinin çözümü için gösterilen çabaları önemsediğini belirterek, kendilerini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye'nin etnik, mezhebi, inanç, kültürel ve dil açısından çok farklı grupları bünyesinde barındırmasının büyük bir kazanım olduğunu belirten Kurtulmuş, bu farklılığı Allah'ın lütfu olarak kabul edip, bundan en iyi şekilde yararlanmak için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım"

Hazreti Ali'nin, Malik Bin Eşder'i Mısır'a vali olarak atarken dile getirdiği, "Gideceksin, insanlarla karşılaşacaksın. Bil ki insanlar iki sınıftır. ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir" öğüdünü aktaran Kurtulmuş, bu perspektiften bakınca bütün farklılıkların üstüne çıkılabilecek bir hoşgörüye sahip olunacağını kaydetti. Son yıllarda İslam coğrafyasındaki halkların tamamının aleyhine olan gelişmelerin yaşandığını anımsatan Kurtulmuş, şimdi yapılması gerekenin, ortaya konulan bu oyunun bozulması olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bölge ülkelerinin kültürel birliğinin sağlanması ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"Şengal'deki katliamı DEAŞ denen bir örgüte yaptırdılar"

Şengal'de Ezidilerin yaşadığı katliamı, insanlık dışı davranışları her zaman nefretle kınadıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Şengal'deki katliamı DEAŞ denen bir örgüte yaptırdılar. Örgütün silahını kim verdi? Onun karşısına PYD/YPG diye başka bir örgüt kurup çıkardılar. Onun da elinde çok sayıda silah vardı, onun silahını kim verdi? Hepsinin eli emperyalizmin ağababalarında… Bu coğrafyaya ellerini sokmuyorlar, maşalarla bu coğrafyada istedikleri şekilde halkı birbirine düşman edecek sonuçlar almaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında yaşayan Ezidi yurttaşlarımızın talepleri, beklentileri konusunda neler yapılabilir, bunları milletvekili arkadaşlarımızla takip edelim. Bize de Meclis Başkanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Bu dönemin ruhuna uygun olan da budur. Böylece hiç kimsenin istismar edemeyeceği bir Türkiye'yi ortaya koymuş oluruz" dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ezidilerle yurt içinde ve yurt dışında programlar yaptıklarını ve dile getirilen talepler konusunda çözümler geliştirmek istediklerini söyledi. Nasıroğlu, sorunların çözümü için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat ise "Terörsüz Türkiye" sürecinde geliştirilen diyalogların önemine işaret ederek, bu sürece katkı sunmak için Ezidilerin bir araya gelerek toplantılar yaptığını ve bu toplantıların sonucunda bazı ortak görüşlere vardıklarını anlattı. Onat, bu toplantılarda, Ezidilerin kendi ülkelerine ne kadar sadık olduğunu bir kere daha gördüklerini ifade ederek, görüşlerinin ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi Heyetini Kabul Etti: 'Terörsüz Türkiye' İdeali, Bütün Olumsuzluklara Rağmen Başarıya Odaklanmıştır' - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi Heyetini Kabul Etti: "Terörsüz Türkiye' İdeali, Bütün Olumsuzluklara Rağmen Başarıya Odaklanmıştır" - Son Dakika
