- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nda konuştu
ABİDJAN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'de düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.
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Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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