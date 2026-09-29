TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Meclis Başkanı ile görüşüp imza törenine katılacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Meclis Başkanı ile görüşüp imza törenine katılacak

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, işbirliği protokolü imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Ankara'da düzenlenecek 10. Sporun Devleri Buluşuyor Ödül Töreni'ne katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, TBMM ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Arasında İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Lizbon)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ülke TV tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "10. Sporun Devleri Buluşuyor Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/20.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde fon soruşturmasına ilişkin yapılacak toplantıya başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini, 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid, Fenerbahçe de Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45)

2- BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak; C Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı idmanla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

4- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçları, Bursa, İstanbul ve İzmir'de tamamlanacak; organizasyonun üçüncü ve son gününde Kuzeyboru-Manisa Büyükşehir, Göztepe-İlbank ve Beşiktaş-Afyon Belediye YÜNTAŞ maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)

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Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıMeclis BaşkanıDiplomasiPortekizPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

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