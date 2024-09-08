Kurtulmuş'tan Şehitlere Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
" Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman jandarmalarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı; aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."
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