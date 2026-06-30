TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'in ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini belirterek, düzenlemenin af niteliğinde değil, yalnızca silah bırakan örgüt mensuplarını kapsayan geçici bir yasa olacağını söyledi. Kurtulmuş, sürecin "savsaklanmadan ve geciktirilmeden" tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Norveç Parlamentosu'nun Başkanı Masud Gharahkhanı ile TBMM'de bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Gharahkhanı TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, Norveç ile Türkiye'nin NATO başta olmak üzere birçok uluslararası platformda birlikte hareket ettiğini belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Norveç Parlamentosu Başkanı'nın 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Meclis Başkanı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası gelişmeleri de kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Ankara'da gelecek hafta NATO Liderler Zirvesi yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu ve NATO Parlamento Başkanları Zirvesi gibi birçok önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığına, kasım ayında da COP31'e ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Türkiye'nin uluslararası sorunların çözümünde diplomasiyi önceleyen yaklaşımının giderek daha fazla karşılık bulduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: