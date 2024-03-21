Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün yapılan seçimde AYM Başkanlığına seçilen Özkaya'yı telefonla aradı.
Kurtulmuş, Özkaya'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Tebrik Etti - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, nükleer enerjinin küresel zorlukların çözümünde rolü ele alınıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?