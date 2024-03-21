TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Tebrik Etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün yapılan seçimde AYM Başkanlığına seçilen Özkaya'yı telefonla aradı.

Kurtulmuş, Özkaya'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.