TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti. Kurtulmuş, kabulde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Balkanlardaki güven ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan kökenli Türk vatandaşlarının ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

28.02.2024 18:00
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen kabulde, dost ve akraba iki ülke arasındaki güzel ilişkileri daha ileriye götürme arzusunda olduklarını söyledi.

Hükümetler arasındaki iyi ilişkileri destekleyecek nitelikte parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, dostluk grupları arasında karşılıklı çalışmaların artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Balkanlardaki en temel önceliğinin güven ve istikrarın muhafazası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Balkanların çok kültürlü, çok kimlikli yapısının dünya barışı için bir avantaja çevrilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balkan devletleri arasındaki sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülmesi, bölge dışı aktörlerin ise soruna müdahil olmasının önüne geçilmesinin esas olduğunu belirtti.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmayı artırmak gerektiğini de ifade eden Kurtulmuş, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan kökenli Türk vatandaşlarının ülkeler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika

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