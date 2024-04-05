TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı

Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'u yenerek moral bulduktan sonra Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımının play-off hedefine odaklandığını ve önemli bir puan farkı olduğunu belirtti. Erzurumspor, Göztepe maçından üç puan almayı hedefliyor.