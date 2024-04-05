TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda, personelin bayram tebriklerini kabul etti.
Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.
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