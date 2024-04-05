TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı. Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

05.04.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda, personelin bayram tebriklerini kabul etti.

Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişi yasaklandı
    11:49 Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişi yasaklandı

    Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

  • Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor
    11:48 Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

    Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'u yenerek moral bulduktan sonra Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımının play-off hedefine odaklandığını ve önemli bir puan farkı olduğunu belirtti. Erzurumspor, Göztepe maçından üç puan almayı hedefliyor.

  • Gazi Osman Paşa, Tokat'ta Anıldı
    11:48 Gazi Osman Paşa, Tokat'ta Anıldı

    Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.


11:44 İsrail istihbaratına Türkiye’de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İsrail istihbaratına Türkiye'de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:40 Ramazan Bayramı’nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat Ramazan Bayramı'nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:52:33. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement