TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için ABD'ye gidiyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için ABD'ye gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 6-10 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek. Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) ABD heyeti ev sahipliği yapacak. Kurtulmuş, Zirve kapsamında düzenlenecek toplantılarda konuşmalar yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

05.07.2024 15:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 6-10 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) ABD heyeti ev sahipliği yapacak.

23 parlamento başkanı, 32 NATO üyesi ve Ukrayna'dan parlamento liderlerinin NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geleceği Zirve'de, NATO'nun parlamento boyutunun önemi vurgulanacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek toplantıda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

İkili görüşmeler yapacak

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantılara da iştirak edecek Kurtulmuş, Washington'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için ABD'ye gidiyor - Son Dakika

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