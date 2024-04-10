TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ramazan Bayramı, barışın yeniden tesis edilebileceği bir fırsattır - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ramazan Bayramı, barışın yeniden tesis edilebileceği bir fırsattır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ramazan Bayramı, barışın yeniden tesis edilebileceği bir fırsattır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nın barışın ve esenliğin yeniden tesis edilebileceği bir fırsat olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği zulümleri ve katliamları kınadı. İslam dünyasının bu duruma sessiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, bayramın bu sorunları hatırlamak ve barışın nasıl sağlanabileceğini düşünmek için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

10.04.2024 10:00
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nın yeryüzünde barışın, esenliğin yeniden nasıl tesis edilebileceğini düşünmek bakımından bir fırsat olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı namazını Fatih Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurtulmuş, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Kurtulmuş, sevgi dolu, birlik, beraberlik içinde bir bayramın idrak edilmesi temennisini dile getirdi.

"Bu bayram herhalde hayatımız boyunca yaşadığımız en acı, en buruk bayramların başında geliyor." diyen Kurtulmuş, her sene ramazan ayında İsrail'in, özellikle işgal ettiği topraklarda Filistin'de, Filistinli Müslümanlara karşı her türlü zulmü yaptığını anlattı.

Kurtulmuş, "Maalesef bu sene insanlık tarihinin, tarih boyunca belki gördüğü en büyük katliamlardan birisinin, dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın seyrettiği bir şekilde, dur duraksama bilmeden, aşağı yukarı 35 bin insanın katledildiği, şehit edildiği, binlerce insanın halen yıkıntıların altında olduğu tahmin edilen ve 70 bine yakın da yaralının olduğu çok büyük bir katliamı, hatta katliam sınırlarını çoktan aşmış bir soykırımı hep beraber yaşadık ve bugün de yaşıyoruz." diye konuştu.

Bugün de aynı şekilde Gazze'de saldırıların devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde İsrail özellikle Refah Sınır Kapısı'na dönük operasyonlarını daha da yoğunlaştıracak." dedi.

"İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi"

İsrail hükümetinin, Netanyahu ve çetesinin yaptığı zulümler nedeniyle dünyada 2 milyar Müslümanın bayramı buruk geçirdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İşin bir de bize, yani İslam dünyasına dönük tarafı var. Bu kadar zulümler olurken, büyük katliamlar yapılırken, insanlık tarihinin, modern zamanların en büyük soykırımına şahit olunurken evet, dünya buna sessiz kalmış olabilir. Ama yaklaşık 2 milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası da ne yazık ki iyi bir sınav veremedi. Hep beraber çaresizlik ve kararsızlık içinde, belki bölünmüşlük içinde bu katliamı seyretti. Bundan dolayı da ayrıca büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu bayramın hem bütün bu sorunlarımızı yeniden hatırlamak ve yeryüzünde barışın, esenliğin yeniden nasıl tesis edilebileceğini düşünmek bakımından da bir imkan ve fırsat olmasını temenni ediyorum. Başta Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altındaki, çaresizlik içindeki Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın imdat etmesini, onlara her türlü yardımı yapmasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz, dua ediyoruz."

Yeryüzünde bütün haksızlıkları ve adaletsizlikleri önleyecek olanların insanların kendisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlık aleminin bu ve benzeri zulümleri ortadan kaldırmak için bundan sonra çok güçlü bir şekilde dayanışma içinde olması gerektiği de görülüyor. Ben bu vesileyle hem burada Filistinli kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, asırlarca Filistin topraklarına manevi bir şekilde bağlılığı olan Türk milletinin sevgi ve saygılarını ifade ediyorum. Allah şehitlere rahmet eylesin, Allah Gazzeli Müslümanlara imdat eylesin, diyorum. Milletimizin de bu vesileyle yeniden bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın Türkiye'ye barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Kurtulmuş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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