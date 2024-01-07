 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in vefat eden eşi Aslı Girgin'in cenaze törenine katıldı. Kurtulmuş, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Büyükelçi Girgin ve ailesine taziyelerini iletti. Cenaze namazının ardından dua eden Kurtulmuş, camide namazları kılınan diğer cenaze sahiplerine de başsağlığı diledi. Aslı Girgin'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin\'in eşinin cenaze törenine katıldı
07.01.2024 - 17:03,
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in vefat eden eşi Aslı Girgin'in cenaze törenine katıldı.

Kurtulmuş, Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, Büyükelçi Girgin ve aileye taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından merhume için dua eden Kurtulmuş, camide namazları kılınan cenaze sahiplerine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Aslı Girgin'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Numan Kurtulmuş, Saraybosna, Türkiye, Tören, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:42:28. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saraybosna Büyükelçisi Girgin'in eşinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement