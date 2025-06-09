(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı paylaştı. Kurtulmuş, "Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.
6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ferdi Zeyrek'e Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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