TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emmioğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

15.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:34
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk siyasi hayatının ve camiamızın önemli isimlerinden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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