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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca, devletin kahraman askerlerin kanını yerde bırakmayacağını ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı
12.01.2024 - 23:01,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: ANKA
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Numan Kurtulmuş, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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